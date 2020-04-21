Украинские военные хирурги провели уникальную операцию
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
Аутотрансплантация - это операция по протезированию аортального и митрального клапанов, во время которой сердце полностью изымается из грудной клетки пациента для проведения оперативного вмешательства.
Согласие на уникальную операцию дала 65-летняя Галина. Кардиохирурги работали над ее сердцем в течение трех часов, в прямом смысле слова держа его в руках. В результате медики спротезировали два клапана и сделали пластическую операцию больного предсердия, после чего вернули сердце в грудную клетку женщины.
"Я очень благодарна всей профессиональной хирургической бригаде лечебного учреждения, а особенно врачу-кардиохирургу от Бога — Владимиру Морозу за то, что вернули меня к жизни”, - сказала пациентка, когда пришла в себя.
Как писали RegioNews ранее, медики из США провели уникальную операцию по полной пересадке лица. В результате 26-часовой операции 41-летний пожарный, который пострадал во время тушения домашнего пожара, получил лицо, которое ранее принадлежала 26-летнему велосипедисту-гонщику.
- 13:30 21 апреля На Донбассе погиб офицер ВСУ: фото и подробности
- 13:27 21 апреля ГСЧС: ситуация с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС нормализуется
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:12 21 апреля Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
- 12:46 21 апреля Кличко: за работу с больными коронавирусом, врачи получили по 30-50 тыс. грн
- 12:29 21 апреля На Буковине с подозрением на коронавирус умерли двое братьев 19 и 25 лет
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт