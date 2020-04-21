Украинские военные хирурги провели уникальную операцию

Военные хирурги Военно-медицинского клинического центра Западного региона впервые в Украине провели аутотрансплантацию сердца

Фото: Pixabay

Военные хирурги Военно-медицинского клинического центра Западного региона впервые в Украине провели аутотрансплантацию сердца

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

Аутотрансплантация - это операция по протезированию аортального и митрального клапанов, во время которой сердце полностью изымается из грудной клетки пациента для проведения оперативного вмешательства.

Согласие на уникальную операцию дала 65-летняя Галина. Кардиохирурги работали над ее сердцем в течение трех часов, в прямом смысле слова держа его в руках. В результате медики спротезировали два клапана и сделали пластическую операцию больного предсердия, после чего вернули сердце в грудную клетку женщины.

"Я очень благодарна всей профессиональной хирургической бригаде лечебного учреждения, а особенно врачу-кардиохирургу от Бога — Владимиру Морозу за то, что вернули меня к жизни”, - сказала пациентка, когда пришла в себя.

Как писали RegioNews ранее, медики из США провели уникальную операцию по полной пересадке лица. В результате 26-часовой операции 41-летний пожарный, который пострадал во время тушения домашнего пожара, получил лицо, которое ранее принадлежала 26-летнему велосипедисту-гонщику.