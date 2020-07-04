У Львові вперше провели операцію із трансплантації серця

Пересадку серця здійснили 57-річному жителю Коростеня

Пересадку серця здійснили 57-річному жителю Коростеня

Фото: Львівська міська рада

У лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели операцію з пересадки серця та двох нирок.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської Ради, передає RegioNews.

За словами головного лікаря Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олега Самчука, донором став 58-річний львів'янин, який отримав несумісні з життям травми в результаті падіння з висоти.

Після марних спроб врятувати пацієнта, наші спеціалісти констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям", - сказав Самчук.

Пересадку серця здійснили 57-річному жителю Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт.

Операцію із пересадку нирок здійснили двом чоловікам із Львова та Тернопільської області. Операції тривали більше 12 год. Трансплантацію провели львівські лікарі спільно з командою Інституту серця.

За словами мера Львова Андрія Садового, це перша така операція у Львові за останні 15 років і третя в Україні.

Нагадаємо, 21 квітня військові хірурги Військово-медичного клінічного центру Західного регіону вперше в Україні провели аутотрансплантацію серця.