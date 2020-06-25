Иностранцам разрешат въезд в Украину без обсервации, но есть условие
Приезжим разрешат не сидеть на обсервации, если их тест на коронавирус будет отрицательным
Приезжим разрешат не сидеть на обсервации, если их тест на коронавирус будет отрицательным
Кабинет министров разрешил иностранцам, которые прибыли в Украину не соблюдать режим самоизоляции или обсервации, но при условии, что результата ПЦР-теста на заболевание COVID-19 будет негативным.
Об этом сообщается на правительственном портале, передает RegioNews.
Известно, что эти условия распространяются также на тех, кто поступает в учебные заведения Украины из Крыма и Донбасса.
Проводиться тест будет после пересечения границы.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавирусной инфекцией и ситуация продолжает ухудшаться.
Также сообщалось, что Украина вновь бьет антирекорды по количеству заболевших на коронавирус. За сегодняшние сутки — 994 новых случая.
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