Иностранцам разрешат въезд в Украину без обсервации, но есть условие

Приезжим разрешат не сидеть на обсервации, если их тест на коронавирус будет отрицательным

Приезжим разрешат не сидеть на обсервации, если их тест на коронавирус будет отрицательным

Кабинет министров разрешил иностранцам, которые прибыли в Украину не соблюдать режим самоизоляции или обсервации, но при условии, что результата ПЦР-теста на заболевание COVID-19 будет негативным.

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