В Украине COVID-19 выявили у более чем 40 тысяч больных. За сутки 994 новых случая

Львовская область стала лидером по количеству больных за сутки

Львовская область стала лидером по количеству больных за сутки

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В Украине по состоянию на 25 июня зафиксировано 40 008 больных коронавирусом, из них 17 758 человек выздоровели, умерло от осложнений - 1067 больных, из них за последние сутки - 16.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 204, Одесской области - 95, Закарпатской - 85 и городе Киев - 85", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Черновицкой области количество заболевших возросло до 4513, из них 53 подтвердили за 24 июня.

Ни одного случая за сутки не зафиксировали в Херсонской и Луганской областях.

Ситуация в регионах:

Винницкая обл. - 1753 (1091 выздоровел);

Волынская обл. - 2024 (605 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 1069 (893 выздоровели);

Донецкая обл. - 399 (150 выздоровели);

Житомирская обл. - 1337 (688 выздоровели);

Закарпатская обл. - 2454 (864 выздоровели);

Запорожская обл. - 561 (401 выздоровел);

Ивано-Франковская обл. - 2171 (1083 выздоровели);

г. Киев - 4613 (1473 выздоровели);

Киевская обл. - 2373 (1185 выздоровели);

Кировоградская обл. - 636 (524 выздоровели);

Луганская обл. - 75 (54 выздоровели);

Львовская обл. - 4627 (712 выздоровели);

Николаевская обл. - 377 (273 выздоровели);

Одесская обл. - 1465 (569 выздоровели);

Полтавская обл. - 301 (267 выздоровели);

Ровенская обл. - 3248 (1623 выздоровели);

Сумская обл. - 277 (195 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1815 (1102 выздоровели);

Харьковская обл. - 1947 (977 выздоровели);

Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 645 (515 выздоровели);

Черкасская обл. - 616 (431 выздоровели);

Черновицкая обл. - 4531 (1763 выздоровели);

Черниговская обл. - 506 (145 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего проведено исследований в Украине: методом ПЦР - 606766, методом ИФА - 163941.

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