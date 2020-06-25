В Украине COVID-19 выявили у более чем 40 тысяч больных. За сутки 994 новых случая
В Украине по состоянию на 25 июня зафиксировано 40 008 больных коронавирусом, из них 17 758 человек выздоровели, умерло от осложнений - 1067 больных, из них за последние сутки - 16.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 204, Одесской области - 95, Закарпатской - 85 и городе Киев - 85", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В Черновицкой области количество заболевших возросло до 4513, из них 53 подтвердили за 24 июня.
Ни одного случая за сутки не зафиксировали в Херсонской и Луганской областях.
Ситуация в регионах:
Винницкая обл. - 1753 (1091 выздоровел);
Волынская обл. - 2024 (605 выздоровели);
Днепропетровская обл. - 1069 (893 выздоровели);
Донецкая обл. - 399 (150 выздоровели);
Житомирская обл. - 1337 (688 выздоровели);
Закарпатская обл. - 2454 (864 выздоровели);
Запорожская обл. - 561 (401 выздоровел);
Ивано-Франковская обл. - 2171 (1083 выздоровели);
г. Киев - 4613 (1473 выздоровели);
Киевская обл. - 2373 (1185 выздоровели);
Кировоградская обл. - 636 (524 выздоровели);
Луганская обл. - 75 (54 выздоровели);
Львовская обл. - 4627 (712 выздоровели);
Николаевская обл. - 377 (273 выздоровели);
Одесская обл. - 1465 (569 выздоровели);
Полтавская обл. - 301 (267 выздоровели);
Ровенская обл. - 3248 (1623 выздоровели);
Сумская обл. - 277 (195 выздоровели);
Тернопольская обл. - 1815 (1102 выздоровели);
Харьковская обл. - 1947 (977 выздоровели);
Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели);
Хмельницкая обл. - 645 (515 выздоровели);
Черкасская обл. - 616 (431 выздоровели);
Черновицкая обл. - 4531 (1763 выздоровели);
Черниговская обл. - 506 (145 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего проведено исследований в Украине: методом ПЦР - 606766, методом ИФА - 163941.
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