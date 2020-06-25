Іноземцям дозволять в'їзд в Україну без обсервації, але є умова
Приїжджим дозволять не сидіти на обсервації, якщо їх тест на коронавірус буде негативним
Приїжджим дозволять не сидіти на обсервації, якщо їх тест на коронавірус буде негативним
Кабінет міністрів дозволив іноземцям, які прибули в Україну не дотримуватися режиму самоізоляції або обсервації, але за умови, що результату ПЛР-тесту на захворювання COVID-19 буде негативним.
Про це повідомляється на урядовому порталі, передає RegioNews.
Відомо, що ці умови також поширюються на тих, хто вступає в навчальні заклади України з Криму та Донбасу.
Проводитися тест буде після перетину кордону.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавірусною інфекцією і ситуація продовжує погіршуватися.
Також повідомлялося, що Україна знову б'є антирекорди за кількістю хворих на коронавірус. За сьогоднішню добу — 994 нових випадків.
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