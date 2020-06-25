Іноземцям дозволять в'їзд в Україну без обсервації, але є умова

Приїжджим дозволять не сидіти на обсервації, якщо їх тест на коронавірус буде негативним

Приїжджим дозволять не сидіти на обсервації, якщо їх тест на коронавірус буде негативним

Кабінет міністрів дозволив іноземцям, які прибули в Україну не дотримуватися режиму самоізоляції або обсервації, але за умови, що результату ПЛР-тесту на захворювання COVID-19 буде негативним.

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