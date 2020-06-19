У МОН все готово для проведения ВНО в безопасных условиях - Мандзий
Временная исполняющая обязанности Министра образования Любомира Мандзий отметила, что к внешнему независимому оцениванию (ВНО) все готово, и оно состоится в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача.
Об этом она рассказала во время часа вопросов к правительству, передает RegioNews.
ВНО будет происходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Украины. Сейчас у нас все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля", - подчеркнула она.
По ее словам, в 17 областей уже доставили средства индивидуальной защиты (СИЗ) во все пункты тестирования, а в 7 других областей и город Киев завершают их подвоз. Для всех участников подготовлены 82 890 аудиторий в 5 188 пунктах тестирования.
Мандзий добавила, что для проведения ВНО привлечено 242 650 работников и 11 630 медиков.
На входе всем участникам будет измеряться температура и оценивать на признаки острого респираторного заболевания. Все получат маски и смогут продезинфицировать руки ", - пояснила она.
И.о. министра добавила, что именно ВНО - залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления.
Напомним, Верховная Рада одобрила проект Закона президента Зеленского и отменила обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.
Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины (МОН) готово провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в безопасных условиях и считает, что его отмена недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы.