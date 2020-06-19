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19 июня 2020, 11:19 6

У МОН все готово для проведения ВНО в безопасных условиях - Мандзий

19 июня 2020, 11:19 6
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Уже все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля
Уже все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля
Фото: из открытых источников
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Временная исполняющая обязанности Министра образования Любомира Мандзий отметила, что к внешнему независимому оцениванию (ВНО) все готово, и оно состоится в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача.

Об этом она рассказала во время часа вопросов к правительству, передает RegioNews.

ВНО будет происходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Украины. Сейчас у нас все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля", - подчеркнула она.

По ее словам, в 17 областей уже доставили средства индивидуальной защиты (СИЗ) во все пункты тестирования, а в 7 других областей и город Киев завершают их подвоз. Для всех участников подготовлены 82 890 аудиторий в 5 188 пунктах тестирования.

Мандзий добавила, что для проведения ВНО привлечено 242 650 работников и 11 630 медиков.

На входе всем участникам будет измеряться температура и оценивать на признаки острого респираторного заболевания. Все получат маски и смогут продезинфицировать руки ", - пояснила она.

И.о. министра добавила, что именно ВНО - залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления.

Напомним, Верховная Рада одобрила проект Закона президента Зеленского и отменила обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины (МОН) готово провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в безопасных условиях и считает, что его отмена недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы.

ВНО тесты студент Минобразования
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