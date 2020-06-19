У МОН все готово для проведення ЗНО у безпечних умовах - Мандзій

Вже все готово для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня

Вже все готово для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня

Фото: з відкритих джерел

Тимчасовий виконувач обов'язків Міністра освіти Любомира Мандзій зазначила, що до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) все готово, і воно відбудеться в безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря.

Про це вона розповіла під час години запитань до уряду, передає RegioNews.

ЗНО буде відбуватися в безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря України. Зараз у нас все готово для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня", - підкреслила вона.

За її словами, в 17 областей вже доставили засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) у всі пункти тестування, а у 7 інших областей і місто Київ завершують їх підвезення. Для всіх учасників підготовлені 82 890 аудиторій в 5 188 пунктах тестування.

Мандзій додала, що для проведення ЗНО притягнуто 242 650 працівників і 11 630 медиків.

На вході всім учасникам буде вимірюватися температура і оцінювати на ознаки гострого респіраторного захворювання. Всі отримають маски і зможуть продезінфікувати руки ", - пояснила вона.

В. о. міністра додала, що саме ЗНО - запорука справедливого і об'єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила проект Закону президента Зеленського і скасувала обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України (МОН) готове провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в безпечних умовах і вважає, що його скасування неприпустима і може створити корупційні ризики при вступі у вузи.