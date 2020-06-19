09:51  19 червня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу понад 900 нових випадків
09:29  19 червня
Ляшко: близько 6 тисяч українських медиків інфіковані COVID-19
12:07  19 червня
Рада призначила Абрамовського міністром захисту довкілля
UA | RU
UA | RU
19 червня 2020, 11:19 6

У МОН все готово для проведення ЗНО у безпечних умовах - Мандзій

19 червня 2020, 11:19 6
Читайте также на русском языке
Вже все готово для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня
Вже все готово для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Тимчасовий виконувач обов'язків Міністра освіти Любомира Мандзій зазначила, що до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) все готово, і воно відбудеться в безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря.

Про це вона розповіла під час години запитань до уряду, передає RegioNews.

ЗНО буде відбуватися в безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря України. Зараз у нас все готово для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня", - підкреслила вона.

За її словами, в 17 областей вже доставили засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) у всі пункти тестування, а у 7 інших областей і місто Київ завершують їх підвезення. Для всіх учасників підготовлені 82 890 аудиторій в 5 188 пунктах тестування.

Мандзій додала, що для проведення ЗНО притягнуто 242 650 працівників і 11 630 медиків.

На вході всім учасникам буде вимірюватися температура і оцінювати на ознаки гострого респіраторного захворювання. Всі отримають маски і зможуть продезінфікувати руки ", - пояснила вона.

В. о. міністра додала, що саме ЗНО - запорука справедливого і об'єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила проект Закону президента Зеленського і скасувала обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України (МОН) готове провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в безпечних умовах і вважає, що його скасування неприпустима і може створити корупційні ризики при вступі у вузи.

ЗНО тести студент Міносвіти
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського заміять на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Всі блоги »