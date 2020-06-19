Степанов пообещал медикам повысить зарплаты с сентября

Зарплаты повысят тем, о ком "забыли" во время медреформы

Зарплаты повысят тем, о ком "забыли" во время медреформы

Фото: из открытых источников

Украинские врачи, медсестры и санитары, которых "забыли" в процессе второго этапа медицинской реформы могут рассчитывать на повышение заработной платы с 1 сентября 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

Начиная с 1 сентября этого года будет повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему среднему персоналу. Те, которые работают в больницах, специализированных больницах, высокоспециализированных больницах", - заявил Степанов.

Как отметил министр, повышение зарплаты получат все те, кто должен был начать получать более высокую заработную плату, начиная уже с 1 апреля. Но, к сожалению, при планировании реформы, о них просто забыли.

Кроме того, министр сообщил, что медработникам, которые работают с COVID-19, перечисляются 300%-ные зарплаты.

"НСЗУ медленно заключала договоры, но они все заключены и перечисляются средства, несмотря на пакеты и тарифы, которые были утверждены на правительстве. Они включают 300% зарплаты для медработников, которые работают с COVID-19 и всего перечня лекарственных средств, которые нужны для лечения коронавирусной болезни", - отметил Степанов.

Напомним, ранее Степанов отчитался о выплатах надбавок медикам за апрель.