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18 июня 2020, 08:47 6

В Киеве задержали родственника чиновника КГГА на взятке в $15 тысяч

18 июня 2020, 08:47 6
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Он предлагал решить "земельные вопросы" в столице
Он предлагал решить "земельные вопросы" в столице
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала на взятке родственника чиновника Киевской городской государственной администрации. Он предлагал за 15 тысяч долларов решить "вопрос" аренды земли в столице.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в СБУ.

Задержанный требовал от бизнесмена $15 тысяч за помощь в возобновлении договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе.

Как считает следствие, для проведения сделки злоумышленник привлек своего родственника, который работает на руководящей должности в КГГА.

Правоохранители задокументировали получения первой части взятки в размере $5000. Позже спецслужбы задержали злоумышленника во время получения второго "транша" в $10 тысяч.

Напомним, ранее на Днепропетровщине за получение взятки задержали начальника сектора криминальной полиции.

взятка Киев деньги задержание КГГА
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