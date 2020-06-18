В Киеве задержали родственника чиновника КГГА на взятке в $15 тысяч
Служба безопасности Украины задержала на взятке родственника чиновника Киевской городской государственной администрации. Он предлагал за 15 тысяч долларов решить "вопрос" аренды земли в столице.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в СБУ.
Задержанный требовал от бизнесмена $15 тысяч за помощь в возобновлении договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе.
Как считает следствие, для проведения сделки злоумышленник привлек своего родственника, который работает на руководящей должности в КГГА.
Правоохранители задокументировали получения первой части взятки в размере $5000. Позже спецслужбы задержали злоумышленника во время получения второго "транша" в $10 тысяч.
Напомним, ранее на Днепропетровщине за получение взятки задержали начальника сектора криминальной полиции.