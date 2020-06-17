Отмена ВНО: Зеленский внес законопроект в Раду
Отмену обязательного ВНО президент объясняет мерами по борьбе с коронавирусом
Отмену обязательного ВНО президент объясняет мерами по борьбе с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LB.
Законопроект определен президентом как неотложный.
Документом предлагается освободить в 2020 году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации.
В тексте документа говориться, что школьники смогут пройти ВНО по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины (МОН) готово провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в безопасных условиях и считает, что его отмена недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы.
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