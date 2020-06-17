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17 июня 2020, 14:26 13

Отмена ВНО: Зеленский внес законопроект в Раду

17 июня 2020, 14:26 13
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Фото: Facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LB.

Законопроект определен президентом как неотложный.

Документом предлагается освободить в 2020 году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации.

В тексте документа говориться, что школьники смогут пройти ВНО по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины (МОН) готово провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в безопасных условиях и считает, что его отмена недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы.

Владимир Зеленский президент студент Минобразования ВНО
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