Минфин разъяснил, как родителям вернуть деньги за пробное ВНО

За участие в пробном ВНО платили по 145 гривен за каждый предмет

За участие в пробном ВНО платили по 145 гривен за каждый предмет

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Министерство финансов выплатит родителям учеников около 52 млн гривен. Это деньги, которые были потрачены за участие в пробном ВНО, которое впоследствии отменили.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Правительственный портал.

Так, в Минфине разработали механизм возврата средств через региональные центры оценивания качества образования. Около 52 млн гривен будет в ближайшее время перечислено на счета региональных отделений Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить средства, необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

Как отметили в Минфине, в ближайшую среду этот механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.

В то же время, в Министерстве образования Украины говорят о том, что основную сессию ВНО могут перенести на август из-за коронавируса. Также рассматривается вариант проведения в режиме онлайн.

Напомним, накануне стартовало пробное ВНО в онлайн-формате. Однако, из-за большого количества абитуриентов, сайт для пробного ВНО работает с перебоями.

Ранее стало известно, что из-за эпидемии коронавируса Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО в стандартном формате, которое планировалось на 15 и 17 июня.