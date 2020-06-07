ИФА-тесты в Украине показали уже более полутора тысяч положительных результатов
Из общего числа протестированных 1624 человека имеют в крови антитела к коронавирусу
Из общего числа протестированных 1624 человека имеют в крови антитела к коронавирусу
В Украине у 1 624 человек подтвердили COVID-19 после проведения ИФА-тестирование — иммуноферментного анализа, который устанавливает болел ли когда-нибудь человек коронавирусом.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Regionews.
По словам министра, в Украине провели более 40 тысяч ИФА-тестов, из которых 1624 показали положительный результат.
В Центре общественного здоровья сообщили, что в целом в Украине провели 43 тысячи 444 тестирования на антитела к коронавирусу.
Напомним, 18 мая в Минздраве подписали указ о введении тестирования на антитела к коронавирусу (ИФА-тестирования).
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