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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
07 июня 2020, 16:54 8

ИФА-тесты в Украине показали уже более полутора тысяч положительных результатов

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07 июня 2020, 16:54 8
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Из общего числа протестированных 1624 человека имеют в крови антитела к коронавирусу
Фото из открытых источников
Из общего числа протестированных 1624 человека имеют в крови антитела к коронавирусу

В Украине у 1 624 человек подтвердили COVID-19 после проведения ИФА-тестирование — иммуноферментного анализа, который устанавливает болел ли когда-нибудь человек коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Regionews.

По словам министра, в Украине провели более 40 тысяч ИФА-тестов, из которых 1624 показали положительный результат.

В Центре общественного здоровья сообщили, что в целом в Украине провели 43 тысячи 444 тестирования на антитела к коронавирусу.

Напомним, 18 мая в Минздраве подписали указ о введении тестирования на антитела к коронавирусу (ИФА-тестирования).


коронавирус тесты ИФА-анализ Максим Степанов Минздрав COVID-19 статистика больные
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