ІФА-тести в Україні показали вже понад півтори тисячі позитивних результатів

Із загального числа протестованих 1624 людини мають у крові антитіла до коронавірусу

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Із загального числа протестованих 1624 людини мають у крові антитіла до коронавірусу

В Україні у 1 624 людей підтвердили COVID-19 після проведення ІФА-тестування — імуноферментного аналізу, який встановлює чи хворіла людина коли-небудь на коронавірус.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише Regionews.

За словами міністра, в Україні провели понад 40 тисяч ІФА-тестів, з яких 1 624 показали позитивний результат.

У Центрі громадського здоров'я повідомили, що загалом в Україні провели 43 444 тестувань на антитіла до коронавірусу.

Нагадаємо, 18 травня у МОЗ підписали указ про запровадження тестування на антитіла до коронавірусу (ІФА-тестування).