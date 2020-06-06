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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июня 2020, 15:45 8

В украинской армии коронавирусом болеют 135 человек

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06 июня 2020, 15:45 8
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Двое военных попали в больницы
Фото: Facebook
Двое военных попали в больницы

По состоянию на 6 июня в Вооруженных силах Украины 135 человек болеют COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает RegioNews.

Всего в Вооруженных силах болеет 135 человек на COVID-19, за время пандемии выздоровели 142 человека, 4 летальных случаев.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится два человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Новые случаи коронавируса обнаружены в Киеве, Львовской и Ровенской областях.

В ведомстве добавили, что на изоляции находятся 626 человек, еще в 22 военных заканчивается изоляция в ближайшие трое суток.

Напомним, 6 июня в Украине 26514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за сутки зафиксировано 550 новых случаев, 15 человек умерли и 440 выздоровели.


коронавирус карантин военные ВСУ
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