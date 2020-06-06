В Житомирской области усилили карантин из-за роста новых случаев COVID-19

В области усилены противоэпидемические мероприятия

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В области усилены противоэпидемические мероприятия

В Житомирской области из-за увеличения количества новых случаев заболевания COVID-19 усилены противоэпидемические мероприятия, особенно во время выходных и праздничных дней.

Об этом сообщает Житомирская ОГА, передает RegioNews.

Во время заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций стало известно, что с 1 по 4 июня на территории области выявлено 123 новых случая заболевания.

Учитывая показатели эпидемической ситуации, временно не вводить послабления противоэпидемических мероприятий на территории области", - говорится в сообщении.

В области не разрешается деятельность заведений питания и культуры, также нельзя проводить религиозные мероприятия и богослужения. Лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.

В области регулярно будут осуществляться проверки работы рынков и магазинов по соблюдению карантинных мероприятий, а также при перевозках граждан городским, пригородным и междугородным транспортом", - добавили в ОГА.

Напомним, 6 июня в Украине 26514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за сутки зафиксировано 550 новых случаев, 15 человек умерли и 440 выздоровели.