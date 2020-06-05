Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 553 новых случая заболевания

За сутки умерли от инфекции 15 человек, а 330 человек выздоровели

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За сутки умерли от инфекции 15 человек, а 330 человек выздоровели

Количество заразившихся в Украине коронавирусом выросло до 25 963 человек, за прошедшие сутки зафиксировано 553 новых случаев инфекции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

За время пандемии в целом умерли 762 человек, из них 15 - за последние сутки. Также 11 372 человек выздоровели, за последние сутки - 330.

Из 553 новых случаев - 30 детей и 75 медработников. Всего за время пандемии заболели 1 859 детей и 4 963 медработника.

Среди заболевших 58% составляют женщины. Чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастных группах от 30 до 49 лет - 35% и от 50 до 69 лет - 37%.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в городе Киев - 82, Львовской области - 73 и Ровенской области - 57.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 1093 случая;

Волынская область — 1008 случаев;

Днепропетровская область — 960 случаев;

Донецкая область — 195 случаев;

Житомирская область — 855 случаев;

Закарпатская область — 1280 случаев;

Запорожская область — 477 случаев;

Ивано-Франковская область — 1507 случаев;

Кировоградская область — 538 случаев;

г. Киев — 3292 случая;

Киевская область — 1711 случаев;

Львовская область — 1988 случаев;

Луганская область — 51 случай;

Николаевская область — 307 случаев;

Одесская область — 970 случаев;

Полтавская область — 272 случая;

Ровенская область — 1962 случая;

Сумская область — 188 случаев;

Тернопольская область — 1233 случая;

Харьковская область — 1196 случаев;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 501 случай;

Черновицкая область — 3519 случаев;

Черкасская область — 432 случая;

Черниговская область — 250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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