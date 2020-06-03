Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 483 новых случая заболевания

За минувшие сутки умерли 8 человек, а 362 выздоровели

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За минувшие сутки умерли 8 человек, а 362 выздоровели

В Украине по состоянию на 3 июня выявили 24 823 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки обнаружили 483 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

С начала пандемии от коронавируса в Украине умерли 735 человек, 10 440 выздоровели.

В общем заболели 1791 ребенок и 4785 медиков. На амбулаторном лечении 17 227 пациентов, из них 1496 детей и 3883 медработники. Всего нуждались в госпитализации 7596 человек, из них 295 детей и 902 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 292 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2500 медработников и 718 детей. 37 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Во Львовской области в течение последних суток зафиксировали наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом Covid-19: всего 96 пациентов.

Также наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ровенской области - 50 и в Киеве - 62 человека.

Ситуация в регионах:

Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели)

Волынская обл. - 959 (278 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели)

Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели)

Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели)

Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели)

м. Киев - 3133 (756 выздоровели)

Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели)

Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели)

Луганская обл. - 49 (40 выздоровели)

Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели)

Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)

Одесская обл. - 913 (231 выздоровел)

Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)

Ровенская обл. - 1873 (993 выздоровели)

Сумская обл. - 174 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровели)

Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели)

Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели)

Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели).

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