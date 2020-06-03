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03 июня 2020, 09:29 23

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 483 новых случая заболевания

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03 июня 2020, 09:29 23
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За минувшие сутки умерли 8 человек, а 362 выздоровели
pixabay.com
За минувшие сутки умерли 8 человек, а 362 выздоровели

В Украине по состоянию на 3 июня выявили 24 823 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки обнаружили 483 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

С начала пандемии от коронавируса в Украине умерли 735 человек, 10 440 выздоровели.

В общем заболели 1791 ребенок и 4785 медиков. На амбулаторном лечении 17 227 пациентов, из них 1496 детей и 3883 медработники. Всего нуждались в госпитализации 7596 человек, из них 295 детей и 902 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 292 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2500 медработников и 718 детей. 37 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Во Львовской области в течение последних суток зафиксировали наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом Covid-19: всего 96 пациентов.

Также наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ровенской области - 50 и в Киеве - 62 человека.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели)
  • Волынская обл. - 959 (278 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели)
  • м. Киев - 3133 (756 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели)
  • Луганская обл. - 49 (40 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)
  • Одесская обл. - 913 (231 выздоровел)
  • Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1873 (993 выздоровели)
  • Сумская обл. - 174 (147 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели).

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