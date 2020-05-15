Детский омбудсмен выступил за запрет суррогатного материнства в Украине

По его мнению, это нарушает права детей

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По его мнению, это нарушает права детей

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба выступил за запрет в Украине суррогатного материнства. Данный феномен требует принятия особого закона.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление омбудсмена в Facebook.

"Суррогатное материнство в Украине не урегулировано и нарушает права детей. Коммерциализация и разрешение получать такую "услугу" в Украине способствует бесконтрольным продажам украинских детей за границу. Я буду настаивать на запрете. Здесь нужен особый закон", - заявил Кулеба.

По мнению детского омбудсмена, суррогатное материнство это "эксплуатация женщин с целью получения дохода частным бизнесом и удовлетворения потребностей взрослых. Но оно является таким, что нарушает права ребенка".

Также он добавил, что категорически против коммерческого суррогатного материнства, обозначив, что это позиционирует ребенка как товар.

Напомним, накануне стало известно, что в одном из киевских отелей из-за закрытых границ "застряли" полсотни младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев.

По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, к концу карантина всего в Украине застрянет около тысячи детей от суррогатных матерей.