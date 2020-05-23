На Житомирщине в трех районах обокрали магазины

Подозреваемые разоблачены, ворованный товар уже изъяли

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Подозреваемые разоблачены, ворованный товар уже изъяли

Полиция задержала трех подозреваемых в кражах магазинов в Коростышевском, Пулинском и Романовском районах Житомирской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Рупор Житомира.

Самому младшему из подозреваемых - 16 лет, самому старшему 37.

Так, в с. Нарцисовка Пулинского района в магазин воры проникли через чердак, повредив там доски. Задержанным удалось украсть продукты питания и алкоголь. В результате первоочередных мероприятий оперативники установили причастность к действию двух парней, однаму из них 25 лет, а другому – лишь 16.

В Романове полицейские уличили жителя с. Иваницы в причастности к ночной краже из местного магазина. Его владелец заявил о пропаже из кассы около тысячи гривен, а также пищевых продуктов и средств гигиены. Сломанные металлопластиковые двери помещения указали на способ проникновения ночного визитера. В течение дня полицейские установили его личность – 23-летний молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния.

Последний задержанный - 37-летний житель г. Коростошива, который средь бела дня совершил кражу ценной галантереи.

По всем фактам продолжаются досудебные расследования по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Следовательно подозреваемым грозит наказание от штрафа до многолетнего заключения.

Напомним, ранее на Винничине продавец супермаркета воровал деньги со счетов покупателей. С помощью специальных устройств человек копировал реквизиты карточных счетов покупателей, дублировал их и снимал средства.