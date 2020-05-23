На Житомирщине в трех районах обокрали магазины
Полиция задержала трех подозреваемых в кражах магазинов в Коростышевском, Пулинском и Романовском районах Житомирской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Рупор Житомира.
Самому младшему из подозреваемых - 16 лет, самому старшему 37.
Так, в с. Нарцисовка Пулинского района в магазин воры проникли через чердак, повредив там доски. Задержанным удалось украсть продукты питания и алкоголь. В результате первоочередных мероприятий оперативники установили причастность к действию двух парней, однаму из них 25 лет, а другому – лишь 16.
В Романове полицейские уличили жителя с. Иваницы в причастности к ночной краже из местного магазина. Его владелец заявил о пропаже из кассы около тысячи гривен, а также пищевых продуктов и средств гигиены. Сломанные металлопластиковые двери помещения указали на способ проникновения ночного визитера. В течение дня полицейские установили его личность – 23-летний молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния.
Последний задержанный - 37-летний житель г. Коростошива, который средь бела дня совершил кражу ценной галантереи.
По всем фактам продолжаются досудебные расследования по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Следовательно подозреваемым грозит наказание от штрафа до многолетнего заключения.
Напомним, ранее на Винничине продавец супермаркета воровал деньги со счетов покупателей. С помощью специальных устройств человек копировал реквизиты карточных счетов покупателей, дублировал их и снимал средства.
- 16:45 23 мая Полтавская область ослабляет карантин: показатели одни из лучших в Украине
- 16:12 23 мая В интернате на Ровенщине обнаружили новую вспышку коронавируса
- 15:42 23 мая К ослаблению карантина не готовы девять областей - данные Минздрава
- 15:04 23 мая Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв
- 14:47 23 мая В Вышгороде посреди улицы застрелили ветерана АТО
- 14:12 23 мая В Центре социальной реабилитации на Одесчине издевались над детьми: ГБР установило виновного
- 22:03 22 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу