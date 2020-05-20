В Ровенской области преступная группировка похитила почти 150 человек
В Ровно разоблачили деятельность преступной группировки, которая под видом общественной организации похищала людей и незаконно удерживала их, прикрываясь "реабилитационными центрами".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Так, в течение 2016-2020 годов злоумышленникизловмисники похищали людей на территории восточных и западных областей Украины, принудительно перевозили их и помещали в 5 так называемых "лечебных центров" на территории Ровенской области и одного заведения в Тернопольской области.
Похищенные содержались в данных заведениях против их воли в условиях изоляции под видом оказания медицинской и психологической помощи от наркотической, алкогольной и других видов зависимости.
Злоумышленники получали за такие "услуги" от 5 до 12 тысяч гривен в месяц от заинтересованных в "лечении" пострадавших людей.
Отмечается, что при попытке бегства, пострадавших помещали в "карцер", а также причиняли телесные повреждения, принудительно вводили психотропные и наркотические вещества.
На данный момент, задержаны 14 человек, в том числе организатор и активные участники данной преступной группы. Следствие продолжается.
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