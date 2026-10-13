В Киеве женщина "сливала" позиции ПВО

Фото: СБУ

В Киеве СБУ разоблачила женщину, которая фотографировала позиции противовоздушной обороны. Эти кадры она потом публиковала в соцсетях

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Женщина направила фото расположения Сил обороны администратору местного Telegram-канала, а также своим знакомым. Затем эти кадры появились у российских пропагандистов, которые использовали их для публикаций с "оправданием ударов по Киеву".

Известно, что женщина является работницей клининговой компании. Она сняла на телефонную камеру позиции отечественной ПВО из-за лобового стекла собственного авто, когда ехала по городу. Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее СБУ задержала в Ровенской области мужчину, который устанавливал скрытые телефонные камеры вблизи оборонительных объектов для корректировки российских ударов. Фигурант – работник местного агропредприятия.