ВАКС продлил процессуальные обязанности Геннадия Труханова до 13 декабря

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Высший антикоррупционный суд продлил до 13 декабря 2026 года включительно срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Речь идет об уголовном производстве по завладению активами одесской общины и легализации доходов на 689 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает RegioNews .

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно решению суда, обвиняемый обязан прибывать в суд по каждому требованию, не покидать территорию Украины без разрешения суда и сообщать об изменении места жительства.

Также он должен воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве, сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в нее, а также носить электронное средство контроля.

По данным Центра противодействия коррупции, по делу о завладении активами общины Одессы и легализации доходов на 689 млн грн фигурируют 11 обвиняемых.

Напомним, что бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову выплатили более 545 тысяч гривен компенсации за неиспользованные дни отпуска. Это произошло уже после ухода с должности.