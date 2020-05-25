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25 мая 2020, 09:19 16

В Украине начали работать детские сады - Минздрав

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25 мая 2020, 09:19 16
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Родители должны приводить ребенка в сад в маске
pixabay.com
Родители должны приводить ребенка в сад в маске

С 25 мая в Украине в рамках смягчения карантина начали работу детские сады.

Об этом говорится в публикации министерства в Facebook, передает RegioNews.

В Минздраве представили правила для детей:

  • температурный скрининг перед приемом и каждые 4 часа;
  • ограничения самостоятельного доступа к дезинфекторам;
  • обучение мерам безопасности в игровой форме;
  • гибкий график прогулок и занятий;
  • ограничение количества детей в группах;
  • максимально возможное дистанцирование;
  • ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом;
  • ограниченное одновременное питание и пребывание за столом;
  • запрет мягких игрушек;
  • полный отказ от многократных полотенец;
  • отказ от ковров с длинным ворсом;
  • использование сменной обуви в помещении;
  • увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом.

Правила для родителей:

  • обязательно маски или респираторы;
  • запрет массовых мероприятий с участием родителей;
  • утренний прием и передача детей в конце дня на улице;
  • родительские собрания - дистанционно.

По рекомендациям Минздрава, перед началом работы детсада всем сотрудникам должны будут измерять температуру. Детям необходимо измерять температуру перед входом в учреждение. Если температура будет выше, чем 37,2 ºС, такие дети и сотрудники не будут допущены в учреждение.

Правила для персонала:

  • температурный скрининг перед началом смены;
  • дезинфектор на входе;
  • дезинфекция поверхностей каждые 2 часа и после занятий;
  • влажная уборка с дезинфектором в конце смены;
  • регулярное проветривание помещения;
  • централизованный сбор использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты);
  • недоступность для детей мест с использованными СИЗ;
  • временное отстранение лиц из групп риска;
  • мытье рук и обработка дезинфектором минимум каждые 2 часа;
  • пятидневный запас СИЗ;
  • жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;
  • воздержание от контакта с больными;
  • самоизоляция при симптомах респираторного заболевания.

Учреждения должны быть обеспечены антисептиками. Дети должны пользоваться ими под наблюдением взрослых.

Запрещается использование многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

Напомним, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.


детский сад Минздрав учителя дети
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