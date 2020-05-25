В Украине начали работать детские сады - Минздрав
С 25 мая в Украине в рамках смягчения карантина начали работу детские сады.
Об этом говорится в публикации министерства в Facebook, передает RegioNews.
В Минздраве представили правила для детей:
- температурный скрининг перед приемом и каждые 4 часа;
- ограничения самостоятельного доступа к дезинфекторам;
- обучение мерам безопасности в игровой форме;
- гибкий график прогулок и занятий;
- ограничение количества детей в группах;
- максимально возможное дистанцирование;
- ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом;
- ограниченное одновременное питание и пребывание за столом;
- запрет мягких игрушек;
- полный отказ от многократных полотенец;
- отказ от ковров с длинным ворсом;
- использование сменной обуви в помещении;
- увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом.
Правила для родителей:
- обязательно маски или респираторы;
- запрет массовых мероприятий с участием родителей;
- утренний прием и передача детей в конце дня на улице;
- родительские собрания - дистанционно.
По рекомендациям Минздрава, перед началом работы детсада всем сотрудникам должны будут измерять температуру. Детям необходимо измерять температуру перед входом в учреждение. Если температура будет выше, чем 37,2 ºС, такие дети и сотрудники не будут допущены в учреждение.
Правила для персонала:
- температурный скрининг перед началом смены;
- дезинфектор на входе;
- дезинфекция поверхностей каждые 2 часа и после занятий;
- влажная уборка с дезинфектором в конце смены;
- регулярное проветривание помещения;
- централизованный сбор использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты);
- недоступность для детей мест с использованными СИЗ;
- временное отстранение лиц из групп риска;
- мытье рук и обработка дезинфектором минимум каждые 2 часа;
- пятидневный запас СИЗ;
- жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;
- воздержание от контакта с больными;
- самоизоляция при симптомах респираторного заболевания.
Учреждения должны быть обеспечены антисептиками. Дети должны пользоваться ими под наблюдением взрослых.
Запрещается использование многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий.
Напомним, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.
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