В Украине начали работать детские сады - Минздрав

Родители должны приводить ребенка в сад в маске

pixabay.com

Родители должны приводить ребенка в сад в маске

С 25 мая в Украине в рамках смягчения карантина начали работу детские сады.

Об этом говорится в публикации министерства в Facebook, передает RegioNews.

В Минздраве представили правила для детей:

температурный скрининг перед приемом и каждые 4 часа;

ограничения самостоятельного доступа к дезинфекторам;

обучение мерам безопасности в игровой форме;

гибкий график прогулок и занятий;

ограничение количества детей в группах;

максимально возможное дистанцирование;

ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом;

ограниченное одновременное питание и пребывание за столом;

запрет мягких игрушек;

полный отказ от многократных полотенец;

отказ от ковров с длинным ворсом;

использование сменной обуви в помещении;

увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом.

Правила для родителей:

обязательно маски или респираторы;

запрет массовых мероприятий с участием родителей;

утренний прием и передача детей в конце дня на улице;

родительские собрания - дистанционно.

По рекомендациям Минздрава, перед началом работы детсада всем сотрудникам должны будут измерять температуру. Детям необходимо измерять температуру перед входом в учреждение. Если температура будет выше, чем 37,2 ºС, такие дети и сотрудники не будут допущены в учреждение.

Правила для персонала:

температурный скрининг перед началом смены;

дезинфектор на входе;

дезинфекция поверхностей каждые 2 часа и после занятий;

влажная уборка с дезинфектором в конце смены;

регулярное проветривание помещения;

централизованный сбор использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты);

недоступность для детей мест с использованными СИЗ;

временное отстранение лиц из групп риска;

мытье рук и обработка дезинфектором минимум каждые 2 часа;

пятидневный запас СИЗ;

жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;

воздержание от контакта с больными;

самоизоляция при симптомах респираторного заболевания.

Учреждения должны быть обеспечены антисептиками. Дети должны пользоваться ими под наблюдением взрослых.



Запрещается использование многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

Напомним, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.