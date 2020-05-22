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22 мая 2020, 11:12 7

В Киевской области не станут ослаблять карантин

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22 мая 2020, 11:12 7
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В области ежедневно мониторят проивоэпидемическую ситуацию
pixabay.com
В области ежедневно мониторят проивоэпидемическую ситуацию

На Киевщине не станут проводить ослабление карантина - одиз из факторов, который это допускает, превышает допустимую норму. Так, количество случаев заражения коронавирусоем на 100 тысяч населения все еще остается выше нормы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

В ОГА отметили, что решение о карантинных мерах принимают с учетом оценки эпидемической ситуации в регионе одновременно трех признаков:

- инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения),

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения (менее 50 %),

- среднее количество ПЦР-тестирования (более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней).

С первым показателем в области проблемы.

Также сообщается, что Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемическую ситуацию ежедневно.

Напомним, правительство ввело так называемый "адаптивный карантин" до 22 июня. Это предполагает, что ослаблять ограничения будут по-разному в каждой из областей в зависимости от ситуации с коронавирусом.


Киевская область карантин коронавирус пандемия
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