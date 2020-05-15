Львовская область ослабила карантин: что разрешили, а что нет

В области возобновят работу вещевые рынки, летние площадки кафе и химчисток

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В области возобновят работу вещевые рынки, летние площадки кафе и химчисток

Власти Львовщины с 15 мая решили ослабить карантин и готовятся убрать карантинные блокпосты.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает RegioNews.

С 16 мая прекращают функционирование на территории области стационарные карантинные контрольно-пропускные пункты, а плановую госпитализацию могут позволить не ранее 22 мая", - отметил Козицкий.

Непродовольственные рынки смогут открыться при условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности, введенных для продовольственных магазинов.

С 15 мая во Львовской области разрешены:

мероприятия по обеспечению работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;

работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;

работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;

медицинская практика, деятельность по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарная практика;

работа АЗС, техобслуживание автотранспорта;

ремонт техники;

химчистки;

почтовая и курьерская деятельность;

строительные работы;

деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;

доставка продуктов питания;

работа агропродовольственных рынков;

работа музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;

прием посетителей (по решению собственника/органа управления);

работа предприятий в области СМИ (пресса, типографии, редакции);

журналистская деятельность;

осуществление кино- и видеосъемки (количество - не более 50 человек).

При этом, по-прежнему запрещено:

пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (защитные маски/респираторы);

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, тд;

посещение учебных заведений;

проведение всех массовых мероприятий;

работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), работа заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении,

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения;

отключение электроэнергии;

прекращение поставок природного газа;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, учреждений социальной защиты;

посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;

нахождение на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольное оставление мест обсервации.

Как ранее сообщалось, во Львове приняли решение об очередном этапе ослабления карантинных ограничений.