Львовская область ослабила карантин: что разрешили, а что нет
В области возобновят работу вещевые рынки, летние площадки кафе и химчисток
В области возобновят работу вещевые рынки, летние площадки кафе и химчисток
Власти Львовщины с 15 мая решили ослабить карантин и готовятся убрать карантинные блокпосты.
Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает RegioNews.
С 16 мая прекращают функционирование на территории области стационарные карантинные контрольно-пропускные пункты, а плановую госпитализацию могут позволить не ранее 22 мая", - отметил Козицкий.
Непродовольственные рынки смогут открыться при условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности, введенных для продовольственных магазинов.
С 15 мая во Львовской области разрешены:
- мероприятия по обеспечению работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;
- работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;
- работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;
- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
- медицинская практика, деятельность по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарная практика;
- работа АЗС, техобслуживание автотранспорта;
- ремонт техники;
- химчистки;
- почтовая и курьерская деятельность;
- строительные работы;
- деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;
- доставка продуктов питания;
- работа агропродовольственных рынков;
- работа музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
- прием посетителей (по решению собственника/органа управления);
- работа предприятий в области СМИ (пресса, типографии, редакции);
- журналистская деятельность;
- осуществление кино- и видеосъемки (количество - не более 50 человек).
При этом, по-прежнему запрещено:
- пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (защитные маски/респираторы);
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, тд;
- посещение учебных заведений;
- проведение всех массовых мероприятий;
- работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), работа заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении,
- перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения;
- отключение электроэнергии;
- прекращение поставок природного газа;
- посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, учреждений социальной защиты;
- посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;
- нахождение на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольное оставление мест обсервации.
Как ранее сообщалось, во Львове приняли решение об очередном этапе ослабления карантинных ограничений.
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