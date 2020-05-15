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15 мая 2020, 15:34 3

Львовская область ослабила карантин: что разрешили, а что нет

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15 мая 2020, 15:34 3
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В области возобновят работу вещевые рынки, летние площадки кафе и химчисток
Фото: из открытых источников
В области возобновят работу вещевые рынки, летние площадки кафе и химчисток

Власти Львовщины с 15 мая решили ослабить карантин и готовятся убрать карантинные блокпосты.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает RegioNews.

С 16 мая прекращают функционирование на территории области стационарные карантинные контрольно-пропускные пункты, а плановую госпитализацию могут позволить не ранее 22 мая", - отметил Козицкий.

Непродовольственные рынки смогут открыться при условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности, введенных для продовольственных магазинов.

С 15 мая во Львовской области разрешены:

  • мероприятия по обеспечению работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
  • индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;
  • работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;
  • работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;
  • осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
  • медицинская практика, деятельность по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарная практика;
  • работа АЗС, техобслуживание автотранспорта;
  • ремонт техники;
  • химчистки;
  • почтовая и курьерская деятельность;
  • строительные работы;
  • деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;
  • доставка продуктов питания;
  • работа агропродовольственных рынков;
  • работа музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
  • прием посетителей (по решению собственника/органа управления);
  • работа предприятий в области СМИ (пресса, типографии, редакции);
  • журналистская деятельность;
  • осуществление кино- и видеосъемки (количество - не более 50 человек).

При этом, по-прежнему запрещено:

  • пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (защитные маски/респираторы);
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, тд;
  • посещение учебных заведений;
  • проведение всех массовых мероприятий;
  • работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), работа заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении,
  • перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения;
  • отключение электроэнергии;
  • прекращение поставок природного газа;
  • посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, учреждений социальной защиты;
  • посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;
  • нахождение на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольное оставление мест обсервации.

Как ранее сообщалось, во Львове приняли решение об очередном этапе ослабления карантинных ограничений.


коронавирус карантин Львовщина рынки
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