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14 мая 2020, 19:18 4

В Одессе готовят к передаче больницам 85 карет скорой помощи

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14 мая 2020, 19:18 4
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Две партии новых машин должны заменить весь автопарк в регионе
Фото: УСИ
Две партии новых машин должны заменить весь автопарк в регионе

Больницы Одесской области в ближайшее время получат 85 автомобилей скорой помощи класса «В», укомплектованных современным оборудованием.

Об этом на брифинге рассказал председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что специалисты завершают их регистрацию и оформляют выдачу государственных номерных знаков. Автомобили должны доставить до 20 мая.

Всего две партии новых машин (45 класса С и 85 класса В) должны заменить весь автопарк регионе

Куцый уточнил, что "облгосадминистрация не является субъектом договорных отношений относительно поставки карет скорой помощи за счет государственного (75%) и областного (25%) бюджетов, но контролирует поставку". И заверил журналистов, что все договорные обязательства, в том числе комплектацию оборудованием, согласно условиям тендера, фирма-поставщик своевременно выполнила.

Как сообщают местные СМИ, для приобретения 130 машин скорой помощи в прошлом году было выделено 338,7 миллиона гривен. Однако после завершения тендерной процедуры возник конфликт между предприятиями-подрядчиками из-за медицинского оборудования.


скорая помощь Максим Куцый медики
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