Министерство образования сообщило дату проведения ВНО

Также будет проведено пробное тестирование

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Также будет проведено пробное тестирование

Внешнее независимое оценивание (ВНО) будет проведено в период с 25 июня по 17 июля.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий, передает RegioNews.

По ее словам, в ближайшее время университеты должны сообщить обо всех условиях и сроках приема на обучение абитуриентов.

Планируем провести ВНО с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", - сообщила Мандзий.

Она добавила, что выпускники с временно оккупированных территорий будут поступать по другой процедуре, и только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО.

Напомним, министерство образования и науки перенесло проведение вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2020 году на месяц.