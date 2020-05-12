Министерство образования сообщило дату проведения ВНО
Внешнее независимое оценивание (ВНО) будет проведено в период с 25 июня по 17 июля.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий, передает RegioNews.
По ее словам, в ближайшее время университеты должны сообщить обо всех условиях и сроках приема на обучение абитуриентов.
Планируем провести ВНО с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", - сообщила Мандзий.
Она добавила, что выпускники с временно оккупированных территорий будут поступать по другой процедуре, и только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО.
Напомним, министерство образования и науки перенесло проведение вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2020 году на месяц.
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