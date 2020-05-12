Міністерство освіти повідомило дату проведення ЗНО
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) буде проведене в період з 25 червня по 17 липня.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла в.о. міністра освіти Любомира Мандзій, передає RegioNews.
За її словами, найближчим часом університети мають повідомити про всі умови і строки прийому на навчання абітурієнтів.
Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен схвалити державний санітарний лікар", - повідомила Мандзій.
Вона додала, що випускники із тимчасово окупованих територій будуть вступати за іншою процедурою, і лише окремі категорії за бажанням можуть пройти ЗНО.
Нагадаємо, міністерство освіти і науки перенесло проведення вступної кампанії до закладів вищої освіти у 2020 році на місяць.
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