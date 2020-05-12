В Одесской области вспышки коронавируса зафиксированы почти во всех районах
В Одесской области вспышки коронавирусной инфекции зафиксированы почти во всех районах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает RegioNews.
Так, за минувшие сутки одесские лаборатории подтвердили 7 новых случаев заболевания коронавирусом.
Из них – врач городской больницы №10, еще 4 одессита и двое жителей Подольска. По состоянию на 12 мая выздоровело всего 40 пациентов.
Куцый отметил, что эпидемическая ситуация в области контролируемая.
Небольшое количество новых случаев в течение последних дней может свидетельствовать о том, что заболеваемость пошла на спад. Но угроза инфицирования все еще остается высокой, а сам вирус – крайне опасным", - отметил глава области.
Вспышки коронавируса зафиксированы почти во всех районах области:
Подольский район – 328,
г. Одесса – 115,
Беляевский район – 69,
Измаильский район – 20,
Балтский район – 19,
Кодымский район – 18,
Белгород-Днестровский район – 16,
Килийский район – 15,
Овидиопольский район – 9,
г.Черноморск, г. Теплодар – по 7 случаев,
Окнянский район – 5,
Ивановский, Раздельнянский, Саратский, Тарутинский, Ширяевский – по 3 случая,
г. Южный, Ананьевский район, Болградский район – по 2 случая,
Арцизский, Березовский, Лиманский, Любашевский – по 1 случаю.
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