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Алёна Коханчук Редактор [email protected]
12 мая 2020, 11:32 24

В Одесской области вспышки коронавируса зафиксированы почти во всех районах

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12 мая 2020, 11:32 24
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Глава ОГА отметил, что эпидемическая ситуация в области контролируемая
Фото: pexels
Глава ОГА отметил, что эпидемическая ситуация в области контролируемая

В Одесской области вспышки коронавирусной инфекции зафиксированы почти во всех районах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает RegioNews.

Так, за минувшие сутки одесские лаборатории подтвердили 7 новых случаев заболевания коронавирусом.

Из них – врач городской больницы №10, еще 4 одессита и двое жителей Подольска. По состоянию на 12 мая выздоровело всего 40 пациентов.

Куцый отметил, что эпидемическая ситуация в области контролируемая.

Небольшое количество новых случаев в течение последних дней может свидетельствовать о том, что заболеваемость пошла на спад. Но угроза инфицирования все еще остается высокой, а сам вирус – крайне опасным", - отметил глава области.

Вспышки коронавируса зафиксированы почти во всех районах области:

Подольский район – 328,

г. Одесса – 115,

Беляевский район – 69,

Измаильский район – 20,

Балтский район – 19,

Кодымский район – 18,

Белгород-Днестровский район – 16,

Килийский район – 15,

Овидиопольский район – 9,

г.Черноморск, г. Теплодар – по 7 случаев,

Окнянский район – 5,

Ивановский, Раздельнянский, Саратский, Тарутинский, Ширяевский – по 3 случая,

г. Южный, Ананьевский район, Болградский район – по 2 случая,

Арцизский, Березовский, Лиманский, Любашевский – по 1 случаю.


коронавирус Одесса карантин Максим Куцый
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