На Одещині спалахи коронавірусу зафіксовано майже у всіх районах
В Одеській області спалахи коронавірусної інфекції зафіксовано майже у всіх районах.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає RegioNews.
Так, за минулу добу одеські лабораторії підтвердили 7 нових випадків захворювання на коронавірус.
З них – лікар міської лікарні №10, ще 4 одесити та двоє жителів Подільська. Станом на 12 травня одужало всього 40 пацієнтів.
Куций зазначив, що епідемічна ситуація в області контрольована.
Невелика кількість нових випадків протягом останніх днів може свідчити про те, що захворюваність пішла на спад. Але загроза інфікування все ще залишається високою, а сам вірус – вкрай небезпечним", - зазначив очільник області.
Спалахи коронавірусу зафіксовано майже у всіх районах області:
Подільський район – 328,
м. Одеса – 115,
Біляївський район – 69,
Ізмаїльський район – 20,
Балтський район – 19,
Кодимський район – 18,
Білгород-Дністровський район – 16,
Кілійський район – 15,
Овідіопольський район – 9,
м.Чорноморськ, м. Теплодар – по 7 випадків,
Окнянський район – 5,
Іванівський, Роздільнянський, Саратський, Тарутинський, Ширяївський – по 3 випадки,
м. Южне, Ананьївський район, Болградський район – по 2 випадки,
Арцизький, Березівський, Лиманський, Любашівський – по 1 випадку.
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