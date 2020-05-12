На Одещині спалахи коронавірусу зафіксовано майже у всіх районах

Голова ОДА зазначив, що епідемічна ситуація в області контрольована

Фото: pexels

Голова ОДА зазначив, що епідемічна ситуація в області контрольована

В Одеській області спалахи коронавірусної інфекції зафіксовано майже у всіх районах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає RegioNews.

Так, за минулу добу одеські лабораторії підтвердили 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

З них – лікар міської лікарні №10, ще 4 одесити та двоє жителів Подільська. Станом на 12 травня одужало всього 40 пацієнтів.

Куций зазначив, що епідемічна ситуація в області контрольована.

Невелика кількість нових випадків протягом останніх днів може свідчити про те, що захворюваність пішла на спад. Але загроза інфікування все ще залишається високою, а сам вірус – вкрай небезпечним", - зазначив очільник області.

Спалахи коронавірусу зафіксовано майже у всіх районах області:

Подільський район – 328,

м. Одеса – 115,

Біляївський район – 69,

Ізмаїльський район – 20,

Балтський район – 19,

Кодимський район – 18,

Білгород-Дністровський район – 16,

Кілійський район – 15,

Овідіопольський район – 9,

м.Чорноморськ, м. Теплодар – по 7 випадків,

Окнянський район – 5,

Іванівський, Роздільнянський, Саратський, Тарутинський, Ширяївський – по 3 випадки,

м. Южне, Ананьївський район, Болградський район – по 2 випадки,

Арцизький, Березівський, Лиманський, Любашівський – по 1 випадку.