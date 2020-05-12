В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение
Во вторник, 12 мая, на территории Киевской области и города Киева ожидается значительное ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, передает RegioNews.
Так, по данным синоптиков, будут наблюдаться сильные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем пройдет гроза, а в отдельных районах град. Такие погодные условия оценивают как I (желтый) уровень опасности.
В Киевской области днем пройдет умеренный дождь, гроза, и в отдельных районах град. Ветер с порывами 15-20 м/с. Температура ночью 12-15°, днем около 20°, во второй половине дня резкое снижение температуры", - говорится в сообщении.
Почти по всей территории Украины днем пройдут грозовые дожди. В западных областях ожидается от +14 до +18 тепла днем. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14.
В центральных и северных областях ожидается температура от +19 до +22 градусов тепла, ночью до +11.
На юго-востоке Украины ожидается от +19 до +25 тепла, ночью в пределах +11 градусов.
Напомним, 12 и 13 мая ожидается понижение температуры и ухудшение погодных условий.
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