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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 мая 2020, 08:52 38

В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

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12 мая 2020, 08:52 38
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Грозовые дожди пройдут по всей территории Украины
Фото: flickr
Грозовые дожди пройдут по всей территории Украины

Во вторник, 12 мая, на территории Киевской области и города Киева ожидается значительное ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, передает RegioNews.

Так, по данным синоптиков, будут наблюдаться сильные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем ​​пройдет гроза, а в отдельных районах град. Такие погодные условия оценивают как I (желтый) уровень опасности.

В Киевской области днем ​​пройдет умеренный дождь, гроза, и в отдельных районах град. Ветер с порывами 15-20 м/с. Температура ночью 12-15°, днем ​​около 20°, во второй половине дня резкое снижение температуры", - говорится в сообщении.

Почти по всей территории Украины днем пройдут грозовые дожди. В западных областях ожидается от +14 до +18 тепла днем. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14.

В центральных и северных областях ожидается температура от +19 до +22 градусов тепла, ночью до +11.

На юго-востоке Украины ожидается от +19 до +25 тепла, ночью в пределах +11 градусов.

Напомним, 12 и 13 мая ожидается понижение температуры и ухудшение погодных условий.


погода шторм Киев Киевская область
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