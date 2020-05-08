Одесские власти опасаются, что не смогут удержать режим ограничений
В Одессе после смягчения карантина будет очень трудно контролировать горожан и бизнес, чтобы они не нарушали карантинные правила.
Об этом идет речь в сюжете ТСН, передает RegioNews.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что карантин в городе фактически закончен. Однако никаких официальных документов по этому поводу опубликовано не было.
Оказывается, мэр имел в виду то, что еще до смягчения карантина в городе было трудно контролировать бизнес, и самих горожан, чтобы они не нарушали норм и правил карантина, а когда же произойдет послабление, то и подавно.
Корреспондент телеканала прогулялся по городу, чтобы увидеть, как он живет сейчас. В сюжете отмечается, что по сравнению с Киевом, в Одессе достаточно активно курсирует общественный транспорт, поэтому людям легче добраться на работу. Кроме того, по городу много работает мобильных кофейн на колесах
Также открыт вопрос относительно пляжей, ведь в перечень мест, где будет смягчение карантинных ограничений, они не попали. Ранее, мэр города Геннадий Труханов отмечал, что людям будет сложно объяснить, почему в парках разрешено гулять, а на пляжах нет.
Стоит добавить, что по информации местных СМИ, в Одессе уже десятки людей начали собираться на местных пляжах. Люди приходят к морю без средств индивидуальной защиты.
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