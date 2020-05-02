Стало відомо, як відбудуться місцеві вибори
Про це інформують RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Ситуацію з виборами мерів, обласної та районної рад, а також виборами в територіальну громаду прокоментував депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура.
"Буде 4-5 бюлетенів у кожного виборця. Перший буде бюлетень, в якому можна буде проголосувати за депутата обласної ради. Тобто, вони будуть приблизно всі схожі між собою на всіх рівнях. Людина отримає бюлетень на вибори в обласну раду, наступний бюлетень - в райраду, в об'єднані територіальні громади", - розповів він.
Зміниться також і виборча система. Восени можна балотуватися в кілька органів місцевого самоврядування - наприклад, кандидат отримає право подавати свою кандидатуру одночасно у міськраду та облраду.
Нагадаємо, що раніше у провладній партії "Слуга народу” заявили про те, що не будуть переносити місцеві вибори навіть під загрозою розповсюдження коронавірусу.
Як повідомляли RegioNews раніше, в квітні 2020 року лідером електоральних симпатій українців залишається партія "Слуга народу", за неї готові проголосувати 38,1% опитаних, слідом за нею іде партія "Європейська Солідарність" із результатом 15,4%.
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