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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
02 травня 2020, 18:58 14

Стало відомо, як відбудуться місцеві вибори

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02 травня 2020, 18:58 14
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Місцеві вибори у 2020 році пройдуть за зміненою системою: виборці отримають кілька бюлетенів, а кандидати зможуть балотуватися одразу в декілька структур
Фото:depositphotos
Місцеві вибори у 2020 році пройдуть за зміненою системою: виборці отримають кілька бюлетенів, а кандидати зможуть балотуватися одразу в декілька структур

Про це інформують RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Ситуацію з виборами мерів, обласної та районної рад, а також виборами в територіальну громаду прокоментував депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Буде 4-5 бюлетенів у кожного виборця. Перший буде бюлетень, в якому можна буде проголосувати за депутата обласної ради. Тобто, вони будуть приблизно всі схожі між собою на всіх рівнях. Людина отримає бюлетень на вибори в обласну раду, наступний бюлетень - в райраду, в об'єднані територіальні громади", - розповів він.

Зміниться також і виборча система. Восени можна балотуватися в кілька органів місцевого самоврядування - наприклад, кандидат отримає право подавати свою кандидатуру одночасно у міськраду та облраду.

Нагадаємо, що раніше у провладній партії "Слуга народу” заявили про те, що не будуть переносити місцеві вибори навіть під загрозою розповсюдження коронавірусу.

Як повідомляли RegioNews раніше, в квітні 2020 року лідером електоральних симпатій українців залишається партія "Слуга народу", за неї готові проголосувати 38,1% опитаних, слідом за нею іде партія "Європейська Солідарність" із результатом 15,4%.


вибори Слуга народа облрада ОТО горсовет
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