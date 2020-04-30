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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 апреля 2020, 09:33 1

В Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий

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30 апреля 2020, 09:33 1
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В большинстве регионов будут сильные порывы ветра и ливни
Фото: flickr
В большинстве регионов будут сильные порывы ветра и ливни

30 апреля в Украине резко ухудшится погода в Киеве, а также в западных и северных областях объявлено шторомове предупреждения.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Как сообщает УкрГидрометцентр, сегодня днем ​​в столице Украины Киеве, а также в западных и северных областях пройдут грозы.

Непогода также не обойдет Винницкую, Черкасскую и Одесскую области и Карпаты.

В большей части страны будут порывы ветра 15-20 м / с, это и уровень опасности.

Кроме того, сильные дожди пройдут в Закарпатской области, это также I уровень опасности.


непогода погода шторм Украина Киев
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