В Україні очікується різке погіршення погодних умов

У більшості регіонів будуть сильні пориви вітру та зливи

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У більшості регіонів будуть сильні пориви вітру та зливи

30 квітня в Україні різко погіршиться погода, у Києві, а також в західних і північних областях оголошено шторомове попередження.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Як повідомляє УкрГідрометцентр, сьогодні вдень у столиці України Києві, а також в західних та північних областях пройдуть грози.

Негода також не омине Вінницьку, Черкаську та Одеську області і Карпати.

У більшій частині країни будуть пориви вітру 15-20 м/с, це І рівень небезпеки.

Крім того, сильні дощі пройдуть у Закарпатській області, це також I рівень небезпеки.