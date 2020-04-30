В Україні очікується різке погіршення погодних умов
У більшості регіонів будуть сильні пориви вітру та зливи
У більшості регіонів будуть сильні пориви вітру та зливи
30 квітня в Україні різко погіршиться погода, у Києві, а також в західних і північних областях оголошено шторомове попередження.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Як повідомляє УкрГідрометцентр, сьогодні вдень у столиці України Києві, а також в західних та північних областях пройдуть грози.
Негода також не омине Вінницьку, Черкаську та Одеську області і Карпати.
У більшій частині країни будуть пориви вітру 15-20 м/с, це І рівень небезпеки.
Крім того, сильні дощі пройдуть у Закарпатській області, це також I рівень небезпеки.
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