В Одессу вернулись из Турции 90 украинцев: всех обследуют и поместят в обсерватор

После обследования граждане будут направлены на обязательную обсервацию в санаторий им. Пирогова

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После обследования граждане будут направлены на обязательную обсервацию в санаторий им. Пирогова

27 апреля из Турции на судне-пароме в Одессу прибыло 90 украинцев. Все они сейчас проходят обследование на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, передает RegioNews.

Он сообщил, что по результатам обследования будет принято решение, кого отправлять на обсервацию в санаторий им. Пирогова, а кого на самоизоляцию. Всех, кто отправится на самоизоляцию будут контролировать с помощью электронного приложения "Дія".

Председатель ОГА добавил, что усилены карантинные мероприятия в райцентре Подольск, где подтверждено 93 случая коронавируса - более трети всех заболеваний COVID-19 в области.

"В Подольск направляются дополнительные подразделения Нацгвардии, которые уже не только охраняют городскую больницу, но и приступили совместно с полицейскими к патрулированию улиц города и дежурству на карантинных постах - пропускают людей только по спецпропускам", - сказал Куцый.

Онлайн-брифінг щодо невідкладних заходів Одеської ОДА для контролю епідемічної ситуації в Подільську та області. У заході також беруть участь в. о. директорки обласного департаменту охорони здоров’я, головний санітарний лікар Одеської області та представники Національної поліції у регіоні. Опубліковано Максимом Куцим Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Ранее сообщалось, что в Одесской области за сутки зафиксировано 20 новых случаев COVID-19.