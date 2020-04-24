В Запорожской области Азовское побережье оградили рвом от любителей "карантинного" отдыха

В Запорожской области возле Степановской косы вырыли огромный ров, чтобы люди не ходили туда отдыхать во время карантина

Фото: Акцент

В Запорожской области возле Степановской косы вырыли огромный ров, чтобы люди не ходили туда отдыхать во время карантина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Акцент. Директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик сообщил, что меры приняли из-за скопления рыбаков и отдыхающих на Азовском побережье. Во время карантина действует ограничение на отдых в прибрежных зонах. Справка: Степановская коса — это заказник, созданный с целью охраны, сохранения, возобновления и рационального использования природных комплексов северо-западного побережья Азовского моря. Отметим, что за последние сутки коронавирусом заболело16 человек в самом Запорожье и один — в Энергодаре. В Запорожской области количество зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 163.

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