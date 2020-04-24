Скандал вокруг фильма "Дау": в Харькове допросили директора детдома

Директора харьковского детдома допросили относительно вероятных пыток детей во время съемок кинофильма "ДАУ.Дегенерация"

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Директора харьковского детдома допросили относительно вероятных пыток детей во время съемок кинофильма "ДАУ.Дегенерация"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Так, харьковская прокуратура допросила директора дома ребенка №3, относительно возможных пыток несовершеннолетних, вероятно, из числа детей-сирот.

"Знаю то, что допросили, и будет решаться вопрос о доступе к документам, которыми было согласовано предоставление детей и взаимодействие вообще с детьми на съемочной площадке”, - рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Напомним, 22 апреля прокуратура начала уголовное производство относительно возможных пыток несовершеннолетних, вероятно, из числа детей-сирот, во время съемок кинофильма "ДАУ.Дегенерация". Во время съемок киноленты детям могли причинить физическую боль или причинить нравственные страдания насильственными действиями.

Справка: ДАУ" – фильм российского режиссера Ильи Хржановского, который рассказывает о жизни знаменитого советского физика и нобелевского лауреата Льва Ландау. Определенные сцены из фильма снимали в Харькове – в том числе и с участием детей, которых брали из местного приюта. Хржановский в конце 2019 года стал художественным руководителем мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

При этом, в"Бабьем Яру" считают, что "значительный общественный резонанс", который был вызван ситуацией вокруг фильмов режиссера Ильи Хржановского, является преждевременным и призывают дождаться результатов проверок правоохранительных органов.

Кроме того, сам режиссер заявил, что никаких опытов над детьми не проводили, а их плач - естественная реакция на окружающий мир.

"Со всеми этими младенцами были медсестры и няни - это видно в кадре. Когда дети плакали, когда их там переодевали, что в принципе свойственно, как мы с тобой знаем, как родители младенцев. Так? И плач этот не означает выражение боли, а просто реакцию на мир", - сказал Хржановский, сообщает Укринформ.

Он подтвердил, что дети, задействованные в съемках, действительно сироты из соцзакладу.

Делом заинтересовалась и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. На своей странице в Facebook она поддержала инициативу проведения расследования. Она отметила, что есть требования ряда международных Конвенций по защите прав детей и призвала родителей и законных представителей детей задуматься, необходимо ли "давать согласие на участие ребенка, распространение информации о нем, которая не всегда отвечает интересам самого ребенка”. Так, по мнению омбудсмена, проблема заключается в том, что в украинском законодательстве отсутствует нормативно-правовой документ для защиты детей от вредного влияния публично доступной информации.