Скандал навколо фільму "Дау": у Харкові допитали директора дитбудинку

Директора харківського дитбудинку допитали щодо імовірного катування дітей під час зйомок кінофільму "ДАУ.Дегенерація"

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Директора харківського дитбудинку допитали щодо імовірного катування дітей під час зйомок кінофільму "ДАУ.Дегенерація"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Так, харківська прокуратура допитала директора будинку дитини №3, щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт.

"Знаю те, що допитали, і що буде вирішуватись питання про доступ до документів, якими було узгоджено надання дітей і взаємодія взагалі з дітьми на знімальному майданчику”, - розповів прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, 22 квітня прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок кінофільму "ДАУ.Дегенерація". Під час зйомок кінострічки дітям могли заподіяти фізичний біль або завдати моральних страждань насильницькими діями.

Справка: ДАУ" – фільм російського режисера Іллі Хржановського, який розповідає про життя знаменитого радянського фізика та нобелівського лауреата Лева Ландау. Певні сцени з фільму знімали у Харкові – зокрема й за участю дітей, яких брали з місцевого сиротинця. Хржановський в кінці 2019 року став художнім керівником меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві.

При цьому, "Бабиному Яру" вважають, що "значний суспільний резонанс", який був викликаний ситуацією навколо фільмів режисера Іллі Хржановського, є передчасним та закликають дочекатись результатів перевірок правоохоронних органів.

Крім того, сам режисер заявив, що ніяких дослідів над дітьми не проводили, а їх плач - природна реакція на навколишній світ.

"З усіма цими немовлятами були медсестри і няні - це видно в кадрі. Коли діти плакали, коли їх, там, переодягали, що в принципі властиво, як ми з тобою знаємо, як батьки немовлят. Так? І плач цей не означає вираження болю, а просто реакцію на світ", - сказав Хржановський, повідомляє Укрінформ.

Він підтвердив, що діти, задіяні у зйомках, справді сироти з соцзакладу.

Справою зацікавилася і уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. На своїй сторінці у Facebook вона підтримала ініціативу проведення належного розслідування. Вона зазначила, що є вимоги низки міжнародних Конвенцій щодо захисту прав дітей та закликала батьків та законних представників дітей замислитись, чи необхідно "давати згоду на участь дитини, поширення інформації про неї, яка не завжди відповідає інтересам самої дитини”. Так, на думку омбудсмена, проблема полягає в тому, що в українському законодавстві відсутній нормативно-правовий документ для захисту дітей від шкідливого впливу публічно доступної інформації.