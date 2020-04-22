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22 апреля 2020, 11:57 6

В Херсонской области 72 больных COVID-19: двух пенсионеров госпитализировали в тяжелом состоянии

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22 апреля 2020, 11:57 6
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В Херсонской области короновирусом заболело уже 72 человека, двое пожилых пациентов находятся в тяжелом состоянии
Фото: Херсонская ОГА
В Херсонской области короновирусом заболело уже 72 человека, двое пожилых пациентов находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

По состоянию на сегодня, 22 апреля, их 72 случаев COVID-19 - 1 летальный, 10 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 2 случая коронавируса – оба в г.Херсон. Среди заболевших 66-летняя женщина и 75-летний мужчина, которые на момент обнаружения вируса находились в медицинских учреждениях с диагнозом пневмония. Пациентов перевели в Херсонскую областную инфекционную больницу. Сейчас их состояние тяжелое: они получают кислород, в подключении к аппарату ИВЛ не нуждаются.

В настоящее время устанавливается круг контактных лиц и медицинских работников для проведения ПЦР исследований.

Стоит отметить, что экспертам не удалось выяснить от кого заразился коронавирусом трехлетний ребенок в Нововоронцовском районе.

Как сообщил на брифинге 21 апреля руководитель штаба по ЧС Юрий Ромаскевич, ребенок поступил в медучреждение с диагнозом пневмония, коронавирус у него обнаружили при ПЦР-тестировании.

"В Нововоронцовском районе мы не смогли обнаружить, откуда ребенок получил covid-инфекцию. Но на сегодня все 36 тестов, которые были отобраны у медиков, которые оказывали ему медицинскую помощь, а также у тех, с кем контактировал ребенок, дали отрицательный результат", - подчеркнул он.


коронавирус карантин Херсонская ОГА COVID-19
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