В Херсонской области 72 больных COVID-19: двух пенсионеров госпитализировали в тяжелом состоянии

В Херсонской области короновирусом заболело уже 72 человека, двое пожилых пациентов находятся в тяжелом состоянии

Фото: Херсонская ОГА

В Херсонской области короновирусом заболело уже 72 человека, двое пожилых пациентов находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

По состоянию на сегодня, 22 апреля, их 72 случаев COVID-19 - 1 летальный, 10 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 2 случая коронавируса – оба в г.Херсон. Среди заболевших 66-летняя женщина и 75-летний мужчина, которые на момент обнаружения вируса находились в медицинских учреждениях с диагнозом пневмония. Пациентов перевели в Херсонскую областную инфекционную больницу. Сейчас их состояние тяжелое: они получают кислород, в подключении к аппарату ИВЛ не нуждаются.

В настоящее время устанавливается круг контактных лиц и медицинских работников для проведения ПЦР исследований.

Стоит отметить, что экспертам не удалось выяснить от кого заразился коронавирусом трехлетний ребенок в Нововоронцовском районе.

Как сообщил на брифинге 21 апреля руководитель штаба по ЧС Юрий Ромаскевич, ребенок поступил в медучреждение с диагнозом пневмония, коронавирус у него обнаружили при ПЦР-тестировании.