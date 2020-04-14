Над Ковелем и Ратновский район Волынской области пронесся мощный ураган, который наделал беды в пострадавших населенных пунктах

Фото: ТСН

Над Ковелем и Ратновский район Волынской области пронесся мощный ураган, который наделал беды в пострадавших населенных пунктах

Видео урагана распространяют местные жители в соцсетях, пишет RegioNews.

Сразу двумя районами – Ковелем и Ратновским - пронесся ураган на Волыни. На видео, которое сняли очевидцев Ковеле, видно, как сильный ветер клонит деревья и поднимает вверх пыль. В Ратном непогода длилась недолго, но успела наделать беды – ветром поснимало шифер с крыш домов.

Очевидцы комментируют, что еще никогда не видели такой непогоды в городе. На видео видно, как шквальный ветер поднимает облака пыли и клонит деревья.