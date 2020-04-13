Нардеп Андрей Клочко: ГИГ прежде всего будет контролировать качество документации
Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Андрей Клочко объясняет, что до сих пор ГАСИ не осуществляла эффективного контроля. Поэтому первое, но не последнее задание реформы - это разделить контрольные, надзорные и разрешительные функции. Он напомнил, что разрешительные функции должны отойти общинам. А вот контрольные функции переходят новому органу - Государственной инспекции градостроительства (ГИГ).
"Новый орган ГИГ получит право расширенного, но не усиленного контроля. В первую очередь, он будет контролировать качество градостроительной документации: генпланов, детальных планов территорий, зонирование, градостроительные условия и ограничения для конкретных проектов, технические условия и так далее", - пишет Андрей Клочко.
Он отмечает, что ГИГ получит право контроля проектных, научно-исследовательских организаций, разрабатывающих градостроительную документацию и организации, которые делают экспертизу этой градостроительной документации. Тех, кто создает генпланы и тех, кто делает экспертизу этих генпланов.
"То есть наша главная цель - контроль качества документации на начальном этапе. Если мы получаем качественный проект, то и в ходе его реализации возникает меньше проблем и рисков нарушений, и как следствие этого источников коррупции. В этом процессе мы должны выйти на создание общегосударственных стандартов качества планирования градостроительной деятельности", - отмечает нардеп.
По его мнению, если будут выработаны такие стандарты, то и усиленного контроля на этапе строительства не требуется.
Он подчеркивает, что пора остановить систему, когда "органы местного самоуправления утверждали (порой умышленно) некачественные генпланы, детальные планы территорий, градостроительные условия и ограничения, и все начинало "танцевать" криво".
Кроме того, удастся избавиться и местных "клонов" ГАСИ, которые вместе с разрешительными функциями с объектами класса последствий СС1 и СС2 взяли на себя и контрольные, и таким образом "зарабатывали" на этом.
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