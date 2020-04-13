Нардеп Андрій Клочко: ДІМ щонайперше контролюватиме якість документації

Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко наголошує, що одним з головних елементів реформи містобудування є розділення контрольних, наглядових та дозвільних функцій, які мала Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко наголошує, що одним з головних елементів реформи містобудування є розділення контрольних, наглядових та дозвільних функцій, які мала Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ)

Про це народний депутат написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Андрій Клочко пояснює, що дотепер ДАБІ не здійснювала ефективного контролю. Тому перше, але не останнє завдання реформи – це розділити контрольні, наглядові та дозвільні функції. Він нагадав, що дозвільні функції мають відійти громадам. А ось контрольні функції переходять до новоутвореного органу – Державної інспекції містобудування.

"Новий орган ДІМ отримає право розширеного, але не посиленого контролю. В першу чергу, він буде контролювати якість містобудівної документації: генпланів, детальних планів територій, зонування, містобудівні умови та обмеження для конкретних проектів, технічні умови і так далі", – пише Андрій Клочко.

Він зазначає, що ДІМ отримає право контролю проектних, науково-дослідних організацій, які розробляють містобудівну документацію та організації, які роблять експертизу цієї містобудівної документації. Тих, хто створює генплани і тих, хто робить експертизу цих генпланів.

"Тобто наша головна мета – контроль якості документації на початковому етапі. Якщо ми отримуємо якісний проект, то й в ході його реалізації виникає менше проблем та ризиків порушень, і як наслідок цього джерел корупції. В цьому процесі ми повинні вийти на створення загальнодержавних стандартів якості планування містобудівної діяльності", – відзначає нардеп.

На його думку, якщо будуть вироблені такі стандарти, то й посиленого контролю на етапі будівництва не потрібно.

Він наголошує, що настав час зупинити систему, коли "органи місцевого самоврядування затверджували (часом зумисно) неякісні генплани, детальні плани територій, містобудівні умови та обмеження, і все починало "танцювати" криво".

Крім того, вдасться позбутися й місцевих "клонів" ДАБІ, які разом з дозвільними функціями за об’єктами класу наслідків СС1 та СС2 перебрали на себе й контрольні, і таким чином "заробляли" на цьому.