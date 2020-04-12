О выходе из карантина можно говорить, если украинцы будут сидеть дома на Пасхальные праздники - Ляшко
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB, передает RegioNews.
Ляшко отметил, что прогнозировать ситуацию трудно, поскольку это новый вид возбудителя, и он может повести себя неожиданно. Однако он отметил, что главное соблюдать карантин и тогда ситуация в стране изменится.
Также он подчеркнул, что пик заболеваемости будет 17-го апреля. Но динамика может быть разная.
"Если будем придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасхальные праздники, то, в принципе, уже скоро увидим положительную динамику и с 24-го апреля мы начнем выходить из карантина", - сообщил он.
Также он назвал, какие будут первые смягчения условий карантина.
"Будем смотреть, будем думать. Возможно, возобновим именно прогулки в парке", подчеркнул он.
Напомним, что церковнослужители УПЦ призвали украинцев в Вербное воскресенье оставаться дома и творить добрые дела из собственного дома: молиться или отправлять пожертвования.
- 16:24 12 апреля Просьбы не подействовали: толпы верующих украинцев собрались возле храмов в Вербное воскресенье
- 15:13 12 апреля В Одесской области первая смерть от Covid-19
- 14:46 12 апреля Больные из одной религиозной общины: в Николаевской области зарегистрировано два новых случая COVID-19
- 14:29 12 апреля Украинским ученым обещают миллион долларов за вакцину от коронавируса
- 13:59 12 апреля О выходе из карантина можно говорить, если украинцы будут сидеть дома на Пасхальные праздники - Ляшко
- 13:46 12 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:46 12 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 12:02 05 апреля Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
- 12:52 05 апреля В Черновцах убили криминального авторитета по прозвищу "Пача"