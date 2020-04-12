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12 апреля 2020, 13:59 26

О выходе из карантина можно говорить, если украинцы будут сидеть дома на Пасхальные праздники - Ляшко

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12 апреля 2020, 13:59 26
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Если украинцы не будут выходить из дома на Пасхальные праздники, то с карантина можно будет выходить с 24 апреля
Фото: facebook/Министерство здравоохранения Украины
Если украинцы не будут выходить из дома на Пасхальные праздники, то с карантина можно будет выходить с 24 апреля

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB, передает RegioNews.

Ляшко отметил, что прогнозировать ситуацию трудно, поскольку это новый вид возбудителя, и он может повести себя неожиданно. Однако он отметил, что главное соблюдать карантин и тогда ситуация в стране изменится.

Также он подчеркнул, что пик заболеваемости будет 17-го апреля. Но динамика может быть разная.

"Если будем придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасхальные праздники, то, в принципе, уже скоро увидим положительную динамику и с 24-го апреля мы начнем выходить из карантина", - сообщил он.

Также он назвал, какие будут первые смягчения условий карантина.

"Будем смотреть, будем думать. Возможно, возобновим именно прогулки в парке", подчеркнул он.

Напомним, что церковнослужители УПЦ призвали украинцев в Вербное воскресенье оставаться дома и творить добрые дела из собственного дома: молиться или отправлять пожертвования.


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