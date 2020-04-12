О выходе из карантина можно говорить, если украинцы будут сидеть дома на Пасхальные праздники - Ляшко

Если украинцы не будут выходить из дома на Пасхальные праздники, то с карантина можно будет выходить с 24 апреля

Фото: facebook/Министерство здравоохранения Украины

Если украинцы не будут выходить из дома на Пасхальные праздники, то с карантина можно будет выходить с 24 апреля

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB, передает RegioNews. Ляшко отметил, что прогнозировать ситуацию трудно, поскольку это новый вид возбудителя, и он может повести себя неожиданно. Однако он отметил, что главное соблюдать карантин и тогда ситуация в стране изменится. Также он подчеркнул, что пик заболеваемости будет 17-го апреля. Но динамика может быть разная. "Если будем придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасхальные праздники, то, в принципе, уже скоро увидим положительную динамику и с 24-го апреля мы начнем выходить из карантина", - сообщил он. Также он назвал, какие будут первые смягчения условий карантина. "Будем смотреть, будем думать. Возможно, возобновим именно прогулки в парке", подчеркнул он. Напомним, что церковнослужители УПЦ призвали украинцев в Вербное воскресенье оставаться дома и творить добрые дела из собственного дома: молиться или отправлять пожертвования.

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