В зоне ООС не утихают обстрелы, погиб украинский военный
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Известно, что противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 82 мм, из гранатометов, а также выпускал противотанковые ракеты
Отмечается, что Вооруженные силы отвечали огнем. В районе Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел обстрелы из автоматических станковых гранатометов.
У Водяного позиции украинских бойцов были обстреляны из минометов калибра 82 мм, а у Красногоровки и Новомихайловки - со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов.
Вблизи Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.
Неспокойно было поблизости Хутора Вольного и в районе Орехова, там обстрелы велись с минометов калибра 82 мм и гранатометов, а также рядом с Новгородским и в районе Крымского.
В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Вооруженные силы Украины открывали прицельный огонь по опорным пунктам врага и решительно пресекали враждебную активность. Потери противника уточняются.
Напомним, 8 апреля боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – из запрещенных минометов калибров 120 мм и 82 мм, в результате чего один украинский военный получил ранения.
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