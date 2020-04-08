Владелец затонувшего в Одессе танкера Delfi не отказывается демонтировать судно

Затонувший танкер с берега пляжа в Одессе владелец заберет за свой счет, поэтому он просит Одесский морской порт продлить срок пребывания судна в акватории

Фото: Офис генпрокурора

Затонувший танкер с берега пляжа в Одессе владелец заберет за свой счет, поэтому он просит Одесский морской порт продлить срок пребывания судна в акватории

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews.

Внастоящее время компания готовит на согласование план проведения работ по его подъему и демонтажу.

"Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельца будет таким же оперативным, как и его реакция на внимание Офиса генпрокурора к делу затонувшего танкера. Еще раз акцентирую внимание, что все процедуры должны проходить не только быстро, но и в рамках действующего законодательства и с соблюдением экологических норм", - подчеркнула Ирина Венедиктова.

Напомним, судно Delfi потерпело крушение на одном из пляжей Одессы 22 ноября 2019 года. Сейчас по этому факту продолжается досудебное расследование в уголовном производстве о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

Кроме того, суд отпустил капитана Delfi под личное обязательство.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года осуществитьдемонтаж затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта, однако этого не сделал.