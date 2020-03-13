Суд отпустил капитана танкера Delfi под личное обязательство

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде личного обязательства капитану танкера Delfi, потерпевшего крушение у берегов Одессы

Фото: Оdessa.online

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде личного обязательства капитану танкера Delfi, потерпевшего крушение у берегов Одессы

Об этом сообщае RegioNews со ссылкой на Оdessa.online.

Киевский суд избрал меру пресечения капитану танкера Delfi, которого подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей (ч.1 ст.276 УК Украины).

Как сообщили в суде, капитана Delfi отпустили на время следствия домой под его личное обязательство.

Напомним, что в ноябре прошлого года танкер под управлением капитана, находясь в Черном море в акватории порта "Южный", во время шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель возле берегов одесского пляжа "Дельфин".

Подозреваемый, несмотря на потерю одного из якорей судна, неисправность главных двигателей, отсутствие топлива, а также предупреждения об ухудшении погодных условий, наотрез отказался от помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа.

Ранее одесская мэрия озвучили сумму, которую потратит на охрану танкера Delfi.