Суд отпустил капитана танкера Delfi под личное обязательство
Об этом сообщае RegioNews со ссылкой на Оdessa.online.
Киевский суд избрал меру пресечения капитану танкера Delfi, которого подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей (ч.1 ст.276 УК Украины).
Как сообщили в суде, капитана Delfi отпустили на время следствия домой под его личное обязательство.
Напомним, что в ноябре прошлого года танкер под управлением капитана, находясь в Черном море в акватории порта "Южный", во время шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель возле берегов одесского пляжа "Дельфин".
Подозреваемый, несмотря на потерю одного из якорей судна, неисправность главных двигателей, отсутствие топлива, а также предупреждения об ухудшении погодных условий, наотрез отказался от помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа.
Ранее одесская мэрия озвучили сумму, которую потратит на охрану танкера Delfi.
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