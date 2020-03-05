Карантин в Новых Санжарах: все эвакуированные покинули медцентр
Как сообщает RegioNews, сегодня, 5 марта, у них закончился срок обсервации.
За время обсервации, которая длилась 14 дней, ни у кого из помещенных на карантин не было зафиксировано симптомов коронавируса. Таким образом все были выписаны из санатория "Новые Санжары".
Отметим, эвакуированные из китайского Уханя выходили из стен медцентра с улыбками на лицах, а местные жители встречали их приветливо.
Во время встречи эвакуированных с президентом Украины Владимир Зеленский передал детям, которые были на обсервации, подарки и поздравил всех с окончанием обсервации.
"Мы всех перевезем домой, и наших, и не наших, которые за две недели стали на половину нашими, как родные. Еще раз желаю вам всем здоровья. Я думаю, вы запомните Новые Санжары на всю жизнь", - сказал Зеленский.
При этом он позвал иностранцев "возвращаться сюда отдыхать".
Он также поздравил и обнял одного из эвакуированных - парня Евгения, - который 5 марта празднует День рождения.
Также гарант поблагодарил эвакуированных за выдержку, всей группе "быстрого реагирования", Нацгвардии, МВД, министру, председателю Полтавской ОГА и Минздраву.
Напомним, 5-6 марта у президента Украины проходит официальный визит в Полтавскую область.
Как сообщалось, что в Новых Санжарах 5 марта заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя через коронавирус.
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