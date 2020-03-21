Испанский телеканал показал, как в страну прибыла партия украинских респираторов

Испанский телеканал RTVE показал, как в страну прибыла партия респираторов из Украины

Фото: скрин с видео

Испанский телеканал RTVE показал, как в страну прибыла партия респираторов из Украины

Видеосюжет опубликован на сайте телеканала, передает RegioNews.

Телеканал проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства.

На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом - "Чистый воздух в любых условиях". В сюжете не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.

Справка: "BUK" - фирма из Харькова, производит респираторы и фильтры к ним.

Напомним, что в Укранине предприятия Полтавщины перепрофилировали на выпуск средств для дезинфекции и масок.

Президент Украины рассказал, какие именно тесты и маски в ближайшие дни поступят в Украину.

Кроме того, врачи черновицкой скорой просят помочь средствами защиты и антисептиками.

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