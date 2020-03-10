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10 марта 2020, 11:59 1

На маршруте киевской городской электрички построят шесть новых станций

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10 марта 2020, 11:59 1
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В проект генерального плана Киева заложен комплекс решений для улучшения ситуации с опозданиями городской электрички
Фото: Киевпасстранс
В проект генерального плана Киева заложен комплекс решений для улучшения ситуации с опозданиями городской электрички

Об этом говорится на Facebook-странице Генеральный план Киева, пишет Regionews.

Міська залізниця або ж кільцева електричка у багатьох асоціюється із запізненням, незручністю, застарілістю. Чому так...

Опубліковано Генеральний план Києва Четвер, 5 березня 2020 р.

В частности для улучшения работы электрички планируется:
• Освобождение внутригородского железнодорожного узла от грузовых потоков и использования его в качестве скоростного рельсового пассажирского транспорта в единой системе с метрополитеном и скоростным трамваем.
• Увеличение частоты движения поездов в часы "пик" и в течение суток с 18-20 мин до 3-5 мин, что сделает этот вид общественного транспорта вторым по пассажиропотоку после метрополитена.
• Киевская городская электричка должна быть включена во внутригородскую сеть железной дороги связей с городами пригородной зоны (Вышгород, Бровары, Борисполь, Украинка, Васильков, Ирпень).

Также, на следующие 20 лет, планируется строительство левобережного пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница.

Движение городской электрички в Киеве был открыто в августе 2009 года, с октября 2011-го запущено движение кольцевого маршрута протяженностью 50,8 км. Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров.


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