На маршруте киевской городской электрички построят шесть новых станций
Об этом говорится на Facebook-странице Генеральный план Киева, пишет Regionews.
Міська залізниця або ж кільцева електричка у багатьох асоціюється із запізненням, незручністю, застарілістю. Чому так...Опубліковано Генеральний план Києва Четвер, 5 березня 2020 р.
В частности для улучшения работы электрички планируется:
• Освобождение внутригородского железнодорожного узла от грузовых потоков и использования его в качестве скоростного рельсового пассажирского транспорта в единой системе с метрополитеном и скоростным трамваем.
• Увеличение частоты движения поездов в часы "пик" и в течение суток с 18-20 мин до 3-5 мин, что сделает этот вид общественного транспорта вторым по пассажиропотоку после метрополитена.
• Киевская городская электричка должна быть включена во внутригородскую сеть железной дороги связей с городами пригородной зоны (Вышгород, Бровары, Борисполь, Украинка, Васильков, Ирпень).
Также, на следующие 20 лет, планируется строительство левобережного пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница.
Движение городской электрички в Киеве был открыто в августе 2009 года, с октября 2011-го запущено движение кольцевого маршрута протяженностью 50,8 км. Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров.
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